С Медовым Спасом – поздравления в прозе, стихах и картинках на Маковей

Поздравления на Медовый Спас - картинки и открытки с Медовым Спасом

С Медовым Спасом, с Маковеем поздравления каждый год дарят именно 14 августа.

В 2020 году это пятница, конец рабочей недели. Значит, можно не только поздравить с Медовым Спасом – подарить открытки с Медовым Спасом и напеть стишок-поздравок – но и хлебнуть медовухи в честь праздника.

Ранее мы уже писали про приметы на Медовый Спас, что святят на Маковея, каков у букета на Маковея состав и зачем он нужен – в материале Когда Медовый Спас 2020 – традиции, состав букета и запреты.

Мы также сообщали о том, что святят на Маковея и как готовят коржи с маком – лучший праздничный рецепт – в материале Медовый Спас: что обязательно готовят на Маковея, чтоб не было беды.

На этот раз мы подобрали самые лучшие христианские и прикольные поздравления с Медовым Спасом – в прозе своими словами, в стихах и короткие смс, а также гифки и открытки с праздником Маковея.

Медовый Спас – поздравления на украинском языке

Поздравления на Медовый Спас – проза своими словами, стихи и смс

Поздравляю с Медовым Спасом и от души желаю, чтобы счастье твоего сердца было сладким, как мёд, чтобы каждый день был наполнен приятным ароматом любви и вдохновения.

***

Мокрый спас! Медовый спас!

Нам много радости придаст!

Освятим мы мед и воду

И поедем на природу!

Счастье и веселье ждет,

Ну и конечно сладкий мед!

***

С Маковеем, друг! Пусть Господь отводит от твоей семьи все беды и недуги, пусть Он дарует тебе силы, веру и терпение для совершения добрых и настоящих чудес.

***

Медовый Спас стучится в дом,

Пчелы на славу потрудились,

Мед очень вкусный, всё есть в нем,

И главное объединились,

И все сегодня пришли в храм,

И осветили это чудо,

Желаю себе, желаю вам,

Чтоб счастье было каждое утро!

***

Сладкого меда на столе и жизни медовой желаю тебе в праздник Медового Спаса! Пусть август принесет хороший урожай во всех нюансах твоей жизни! Многих благ тебе! Исполнения самых светлых желаний и тепла душе!

***

С Медовым Спасом! Пусть Господь хранит,

Присматривают ангелы украдкой,

Пусть мед притянет радость, как магнит,

Чтоб беззаботной жизнь была и сладкой,

Энергию цветущих трав дает,

Чтоб и недуг, и хворь шагали мимо,

Пусть дарит силы и здоровье мёд,

Снабжает витаминами всю зиму!

***

Угощайтесь медом, люди!

Спас Медовый вас зовёт!

И любовь с ним слаще будет,

И здоровым будет год!

***

Поздравляю с Медовым Спасом, с Маковеем! Желаю, чтобы жизнь была сладка, словно мед, и не было в ней ни одной ложки дегтя. Пусть сердце согревает любовь, пусть не знает душа ничего плохого!

***

Медового счастья, медовой погоды,

Медовой любви вам на долгие годы!

Веселья, здоровья, терпенья и сил!

Чтоб спас нашу жизнь до конца обновил!

И не было места печали и боли,

А лишь благодати цветное раздолье!

Успехов в делах и удачи в пути,

И каждому то, чего ищет найти!

***

По великому промыслу Божьему мы живем в этом мире и пользуемся всем, что дает нам природа. Так пусть же Медовый спас принесет вам не только вкусный душистый мед, сладкую жизнь, отличное настроение, но и даст ощутить воплощение благодати Господа, одарит вас здоровьем и научит видеть радость даже в маленьких проявлениях небесной помощи. С праздником!

***

Пусть будет на душе теплей,

Ведь наступает Маковей,

Любовь польется, словно мед,

И радость сердце распахнет,

Твоё здоровье станет крепче,

А жизнь приятнее и легче!

***

Яблоки с медом ты посвяти,

За здравие свечку в церкви зажги,

И попроси у Святых ты добра,

С Медовым Спасом тебя!

Картинки и открытки с Медовым Спасом, с Маковеем

Поздравления с Медовым Спасом – видео