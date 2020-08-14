С Медовым Спасом – поздравления в прозе, стихах и картинках на Маковей

Христианские и прикольные поздравления с Медовым Спасом – в прозе своими словами, в стихах и короткие смс, а также открытки и гифки – в материале Главреда.
С Медовым Спасом, с Маковеем поздравления каждый год дарят именно 14 августа.
В 2020 году это пятница, конец рабочей недели. Значит, можно не только поздравить с Медовым Спасом – подарить открытки с Медовым Спасом и напеть стишок-поздравок – но и хлебнуть медовухи в честь праздника.
Ранее мы уже писали про приметы на Медовый Спас, что святят на Маковея, каков у букета на Маковея состав и зачем он нужен – в материале Когда Медовый Спас 2020 – традиции, состав букета и запреты.
Мы также сообщали о том, что святят на Маковея и как готовят коржи с маком – лучший праздничный рецепт – в материале Медовый Спас: что обязательно готовят на Маковея, чтоб не было беды.
На этот раз мы подобрали самые лучшие христианские и прикольные поздравления с Медовым Спасом – в прозе своими словами, в стихах и короткие смс, а также гифки и открытки с праздником Маковея.
Медовый Спас – поздравления на украинском языке
Поздравления на Медовый Спас – проза своими словами, стихи и смс
Поздравляю с Медовым Спасом и от души желаю, чтобы счастье твоего сердца было сладким, как мёд, чтобы каждый день был наполнен приятным ароматом любви и вдохновения.
***
Мокрый спас! Медовый спас!
Нам много радости придаст!
Освятим мы мед и воду
И поедем на природу!
Счастье и веселье ждет,
Ну и конечно сладкий мед!
***
С Маковеем, друг! Пусть Господь отводит от твоей семьи все беды и недуги, пусть Он дарует тебе силы, веру и терпение для совершения добрых и настоящих чудес.
***
Медовый Спас стучится в дом,
Пчелы на славу потрудились,
Мед очень вкусный, всё есть в нем,
И главное объединились,
И все сегодня пришли в храм,
И осветили это чудо,
Желаю себе, желаю вам,
Чтоб счастье было каждое утро!
***
Сладкого меда на столе и жизни медовой желаю тебе в праздник Медового Спаса! Пусть август принесет хороший урожай во всех нюансах твоей жизни! Многих благ тебе! Исполнения самых светлых желаний и тепла душе!
***
С Медовым Спасом! Пусть Господь хранит,
Присматривают ангелы украдкой,
Пусть мед притянет радость, как магнит,
Чтоб беззаботной жизнь была и сладкой,
Энергию цветущих трав дает,
Чтоб и недуг, и хворь шагали мимо,
Пусть дарит силы и здоровье мёд,
Снабжает витаминами всю зиму!
***
Угощайтесь медом, люди!
Спас Медовый вас зовёт!
И любовь с ним слаще будет,
И здоровым будет год!
***
Поздравляю с Медовым Спасом, с Маковеем! Желаю, чтобы жизнь была сладка, словно мед, и не было в ней ни одной ложки дегтя. Пусть сердце согревает любовь, пусть не знает душа ничего плохого!
***
Медового счастья, медовой погоды,
Медовой любви вам на долгие годы!
Веселья, здоровья, терпенья и сил!
Чтоб спас нашу жизнь до конца обновил!
И не было места печали и боли,
А лишь благодати цветное раздолье!
Успехов в делах и удачи в пути,
И каждому то, чего ищет найти!
***
По великому промыслу Божьему мы живем в этом мире и пользуемся всем, что дает нам природа. Так пусть же Медовый спас принесет вам не только вкусный душистый мед, сладкую жизнь, отличное настроение, но и даст ощутить воплощение благодати Господа, одарит вас здоровьем и научит видеть радость даже в маленьких проявлениях небесной помощи. С праздником!
***
Пусть будет на душе теплей,
Ведь наступает Маковей,
Любовь польется, словно мед,
И радость сердце распахнет,
Твоё здоровье станет крепче,
А жизнь приятнее и легче!
***
Яблоки с медом ты посвяти,
За здравие свечку в церкви зажги,
И попроси у Святых ты добра,
С Медовым Спасом тебя!