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Поздравления с Пасхой: душевные картинки и открытки к светлому празднику

16 апреля 2022, 16:12

Пасхальные поздравления и картинки, милые и душевные открытки - в подборке Гларведа.

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Пасха 2022 - поздравления, картинки и открытки / depositphotos.com/

Католическая Пасха 2022 выпадает на 17 апреля. Христиане западного обряда первыми принимают поздравления с праздником Воскресения Христова.

О том, какие церковные праздники и поминальные дни стоит ожидать в последнем месяце весны, читайте в материале: Православный календарь на май 2022: важные даты и праздники.

В храмах в ночь перед Пасхой зажигают благодатный огонь, символизирующий свет, который Господь подарил людям. Также проходит крестный ход, во время которого воспевается жертва, Христа для спасения человечества. На вечернем богослужении в вечер перед пасхой зажигается специальная свеча, огонь которой верующие несут домой.

Красивое поздравление с Пасхой, картинки и открытки для ваших близких и родных помогут напомнить о себе и создать праздничную атмосферу.

Пасха 2022 поздравления, картинки и открытки

Поздравляю со светлым и благодатным праздником Пасхи! Христос воскрес! Пусть в вашей семье царит взаимопонимание, терпение и любовь, а работа приносит вам настоящую душевную радость! Пусть ваша жизнь наполнится светом и теплом, который дарит нам Господь! Пусть вера ваша будет крепкой, помыслы − чистыми, а дела − добрыми и приносящими благо окружающим!

картинки с пасхой
Картинки с Пасхой

***

С великим праздником Светлой Пасхи! Пусть Ангел хранит от невзгод, а благодать не покидает сердца. Желаю чудес, весеннего тепла, процветания и мира. Христос воскрес!

***

Поздравляю с великим праздником Пасхи Христовой! Христос Воскресе! Желаю помощи Божией, крепости духа, сердечного тепла, пасхального ликования, улыбок добрых лиц, здоровья близким, тепла дому, трепетной радости, благодати, милости, душевного просветления. Пусть Воскресенье Христово принесет свет, счастье, мир. Храни Господь!

картинки с пасхой
Красивые открытки с Пасхой

***

Воскрес Христос! Христос воскрес! Желаю, чтобы в ваш дом приходили только благие вести. Чтобы жизнь была украшена счастьем, наполнена светом и окружена благополучием. Пускай не меркнет радость в ваших глазах, пускай всегда горит любовь в ваших сердцах, пускай вера всегда помогает вам в жизни. С Пасхой!

***

Христос воскрес! Со светлой Пасхой!

Пусть в доме будет доброта.

Пусть не встречаются ненастья,

Любовь в сердцах живет всегда.

Пусть солнце греет, обнимает,

Теплом и светом наполняет.

Пусть Бог хранит от бед всегда,

Пусть не приходит к вам беда.

картинки с пасхой
Пасхальные поздравления, картинки

***

С днем светлой Пасхи вас сердечно поздравляем!

Здоровья крепкого и радости желаем,

Любви и счастья, мира и добра,

Пусть вера освещает души и сердца.

И пусть летят слова до самых, до небес:

Христос воскрес! Воистину воскрес!

картинки с пасхой
Картинка поздравлпение с Пасхой

***

С небес на землю опустилась благодать,

Настало время светлое чудес.

И главные слова пора сказать:

Христос воскрес! Воистину воскрес!

Пусть праздник светлой Пасхи Вам подарит

Частичку мира, радости, тепла,

И вера в чудо Вас не покидает,

И дом Ваш охраняют небеса!

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Поздравление с Пасхой на английском
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Картинки с пасхой
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Поздравления с Пасхой
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Открытки с праздником Пасхи

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Пасха
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