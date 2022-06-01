УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Поздравления

С первым днем лета! – картинки для солнечного настроения

1 июня 2022, 06:00

Открытки с первым днем лета, поздравления в прозе и стихах и красивые картинки - в подборке Главреда.

С первым днем лета картинки
С первым днем лета картинки / depositphotos.com/

1 июня у украинских школьников начинаются каникулы. Впереди – три месяца беззаботного солнечного лета и ярких впечатлений.

Первый летний день отмечен еще одним праздником. Международный день защиты детей 1 июня отличный повод провести день с самыми младшими членами семьи и вспомнить свое детство.

Открытки с первым днем лета помогут поднять настроение родным и близким людям.

С первым днем лета – картинки и открытки

Поздравляю с первым днем лета! Желаю, чтобы погода нас радовала и приносила множество ярких, теплых, солнечных дней. Чтобы легкость и отличное настроение послужило поводом к множеству интересных событий и радости. Наслаждайтесь теплом, впитывайте солнечную энергию и излучайте позитив!

С первым днем лета картинки
С первым днем лета картинки

***

На старт, внимание, лето! Поздравляю с первым летним днём и от души желаю весёлых и сладких дней июня, сочных и ярких дней июля, мечтательных и увлекательных дней августа. Не запирай своё тело дома, не закрывай своё сердце от приключений. Пусть твоё лето будет фантастическим и незабываемым!

С первым днем лета картинки
С первым днем лета красивые картинки

***

Поздравляем с приходом самой жаркой и долгожданной поры: шезлонгов, мячей, велосипедов, загара, прогулок, путешествий, дач и отпусков. Желаем вам максимально весело и продуктивно провести это лето, чтобы оно запомнилось ярким солнцем, бархатным песком, невероятными приключениями и радужными эмоциями. С первым днем лета!

С первым днем лета картинки
С 1 днем лета картинки

***

Пусть первый день лета подарит вам счастье,

Добро и везение вам принесет.

Желания, планы пускай воплотятся,

А жизнь ваша льется без бед и забот.

Пусть солнечный лучик для вас улыбнется,

Пусть песенку лета для вас пропоет.

Пускай ваша грусть пропадет, унесется,

А вечное счастье навеки придет!

С первым днем лета картинки
Открытки с первым днем лета

***

Желаю напиться

Лимонада.

Желаю влюбиться

До отпада.

Желаю забыться

На теплом море.

Желаю забыть

Про беду и горе.

Веселых закатов,

Счастливых рассветов.

Тебя поздравляю я

С первым днем лета!

С первым днем лета картинки
С 1 днем лета открытки

***

Ну, вот и наступило лето!

Пора настала теплых дней,

Земля уж солнышком согрета,

Встречай же лето поскорей!

Прогулки, шашлыки и море,

Походы, лес, костры нас ждут!

Ну и, конечно, ждут нас горы,

И много красочных минут!

Чудесным наслаждайся летом,

Ведь для чего оно тогда?!

Каждый денек наполни светом

И мир крась в яркие цвета!

С первым днем лета картинки
С первым днем лета картинки
С первым днем лета картинки
С первым днем лета картинки прикольные
С первым днем лета картинки
С 1 днем лета картинки

праздник
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:29

Аргументы на руках: как Украине заставить европейцев действовать

06:16

Астрологический прогноз на июнь-2022: чего опасаться и каким делам посвятить месяцВидео

06:00

С первым днем лета! – картинки для солнечного настроения

05:55

Календарь магнитных бурь на июнь 2022: даты, симптомы и астропрогноз

04:48

Украина с западными MLRS получит преимущество над русскими - военный эксперт Жданов

Реклама
04:20

В июне врежет +32°: украинцам назвали даты и предупредили об аномалииВидео

03:46

Украинский ведущий предсказал будущее России на примере групп ДДТ, Машина Времени и Аквариум

03:15

Война в Украине может развиваться двумя путями: следующие недели будут решающими – генерал СШАВидео

02:43

Ботву от редиски используют в народной медицине и кулинарии: в чем ее польза

02:33

В фольге и колготках на все тело: Ким Кардашьян удивила фанатов нелепым нарядом

02:10

Как Путин может использовать Приднестровье против Украины: в МВД раскрыли замысел Кремля

01:49

"Летнее настроение: активировано": 52-летняя Дженнифер Лопес показала невероятный пляжный лукВидео

01:23

День защиты детей 2022 – милые поздравления, веселые картинки и открытки к празднику

00:53

"Я в шоковом и приятном состоянии ": телеведущий 1+1 овладел новой профессией

00:51

Приметы на 1 июня: что нельзя делать в первый день лета и как не попасть в бедуВидео

31 мая, вторник
23:58

ВСУ имеют успехи в Херсонской и Харьковской областях - ЗеленскийВидео

23:48

Экс-участники легендарных Quest Pistols воссоединились ради помощи Украине

23:41

Налетят грозы и сильные ливни: синоптик предупредил о мощной атаке непогоды в июняВидео

23:39

"Оставим на обочине современной экономики": Зеленский анонсировал новый удар по РФВидео

23:23

Сдавал позиции РФ: в России арестовали генерала родом из Украины за провал наступления на НиколаевВидео

Реклама
23:07

Зеленская рассказала, куда будет поступать дочь президента

23:05

Россиян ждет ядовитая промзона после взятия Северодонецка - АрестовичВидео

22:54

"Самое большое паскудство": Пригожин неожиданно защитил Пугачеву

22:48

Министр армии США пояснила, как Белый дом выбирает оружие для отправки ВСУ

22:41

В Украине запретят курить электронные сигареты: названы штрафыВидео

22:36

"Откобзонили" 22 оккупантов: ВСУ уничтожили на Востоке 29 единиц вражеской техникиВидео

22:29

Вера Брежнева и Константин Меладзе на грани развода

22:23

Не взяли воевать: как ведущего "Один за всех" не приняли в армию

22:10

"А где наше оружие?": Арестович с сосисками в руке обратился к ШольцуВидео

21:59

Украина будет освобождать территории, но не ценой жизней украинцев - Зеленский

21:51

Футболист сборной Украины расплакался на пресс-конференции из-за войныВидео

21:35

Сдали свои позиции: оккупанты вытоптали на траве оскорбление для украинцев и получили "прилет"Видео

21:23

Завалили Аллигатора: бойцы ВСУ уничтожили ударный вертолет РФВидео

21:02

"Разрушена почти вся инфраструктура": российские войска захватили большую часть СеверодонецкаВидео

20:44

Заворотнюк впервые показала себя в объятиях возлюбленного

20:38

Зеленский назвал территории Украины, которые не являются приоритетнымиВидео

20:37

"Мой бойлер": беженка узнала на фото украденные оккупантами РФ вещи в ПопаснойВидео

20:14

Подписывают согласие убивать гражданских: снайпер РФ рассказал, как оккупантов отправляют на войнуВидео

20:11

Шольц отправит в Грецию немецкие БМП, а греки передадут Украине советскую технику

20:10

Приметы на 2 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
20:03

В Украине запретят песни и концерты российских артистов: кто под запретомВидео

19:46

Как благотворительный фонд FAVBET Foundation помогает армии и переселенцам. актуально

19:44

Крупные страны ЕС против предоставления Украине статуса кандидата на членство - ДрагиВидео

19:41

В Сети показали, как ярко пылает техника противника после удара ВСУВидео

19:33

Деколонизация России, или Как Москва слона не заметиламнение

19:17

Оккупанты пытаются окружить ВСУ в Северодонецке, готовят штурм Изюма и СлавянскаВидео

19:05

Начался период ожесточенных боев: известный астролог предрек конец войны в УкраинеВидео

19:02

Ведущая и певица Астровская, которая молчит о войне, рассказала о родах и рассекретила имя ребенка

18:59

"Он великий украинский артист": Антон WELLBOY планирует дуэт с Алексеем Арестовичем

18:46

В два раза мощнее гаубиц: в США раскрыли детали передачи РСЗО УкраинеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять