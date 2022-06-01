С первым днем лета! – картинки для солнечного настроения

С первым днем лета картинки / depositphotos.com/

1 июня у украинских школьников начинаются каникулы. Впереди – три месяца беззаботного солнечного лета и ярких впечатлений.

Первый летний день отмечен еще одним праздником. Международный день защиты детей 1 июня отличный повод провести день с самыми младшими членами семьи и вспомнить свое детство.

Открытки с первым днем лета помогут поднять настроение родным и близким людям.

С первым днем лета – картинки и открытки

Поздравляю с первым днем лета! Желаю, чтобы погода нас радовала и приносила множество ярких, теплых, солнечных дней. Чтобы легкость и отличное настроение послужило поводом к множеству интересных событий и радости. Наслаждайтесь теплом, впитывайте солнечную энергию и излучайте позитив!

С первым днем лета картинки

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На старт, внимание, лето! Поздравляю с первым летним днём и от души желаю весёлых и сладких дней июня, сочных и ярких дней июля, мечтательных и увлекательных дней августа. Не запирай своё тело дома, не закрывай своё сердце от приключений. Пусть твоё лето будет фантастическим и незабываемым!

С первым днем лета красивые картинки

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Поздравляем с приходом самой жаркой и долгожданной поры: шезлонгов, мячей, велосипедов, загара, прогулок, путешествий, дач и отпусков. Желаем вам максимально весело и продуктивно провести это лето, чтобы оно запомнилось ярким солнцем, бархатным песком, невероятными приключениями и радужными эмоциями. С первым днем лета!

С 1 днем лета картинки

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Пусть первый день лета подарит вам счастье,

Добро и везение вам принесет.

Желания, планы пускай воплотятся,

А жизнь ваша льется без бед и забот.

Пусть солнечный лучик для вас улыбнется,

Пусть песенку лета для вас пропоет.

Пускай ваша грусть пропадет, унесется,

А вечное счастье навеки придет!

Открытки с первым днем лета

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Желаю напиться

Лимонада.

Желаю влюбиться

До отпада.

Желаю забыться

На теплом море.

Желаю забыть

Про беду и горе.

Веселых закатов,

Счастливых рассветов.

Тебя поздравляю я

С первым днем лета!

С 1 днем лета открытки

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Ну, вот и наступило лето!

Пора настала теплых дней,

Земля уж солнышком согрета,

Встречай же лето поскорей!

Прогулки, шашлыки и море,

Походы, лес, костры нас ждут!

Ну и, конечно, ждут нас горы,

И много красочных минут!

Чудесным наслаждайся летом,

Ведь для чего оно тогда?!

Каждый денек наполни светом

И мир крась в яркие цвета!

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