С первым днем лета! – картинки для солнечного настроения

Открытки с первым днем лета, поздравления в прозе и стихах и красивые картинки - в подборке Главреда.
1 июня у украинских школьников начинаются каникулы. Впереди – три месяца беззаботного солнечного лета и ярких впечатлений.
Первый летний день отмечен еще одним праздником. Международный день защиты детей 1 июня отличный повод провести день с самыми младшими членами семьи и вспомнить свое детство.
Открытки с первым днем лета помогут поднять настроение родным и близким людям.
С первым днем лета – картинки и открытки
Поздравляю с первым днем лета! Желаю, чтобы погода нас радовала и приносила множество ярких, теплых, солнечных дней. Чтобы легкость и отличное настроение послужило поводом к множеству интересных событий и радости. Наслаждайтесь теплом, впитывайте солнечную энергию и излучайте позитив!
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На старт, внимание, лето! Поздравляю с первым летним днём и от души желаю весёлых и сладких дней июня, сочных и ярких дней июля, мечтательных и увлекательных дней августа. Не запирай своё тело дома, не закрывай своё сердце от приключений. Пусть твоё лето будет фантастическим и незабываемым!
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Поздравляем с приходом самой жаркой и долгожданной поры: шезлонгов, мячей, велосипедов, загара, прогулок, путешествий, дач и отпусков. Желаем вам максимально весело и продуктивно провести это лето, чтобы оно запомнилось ярким солнцем, бархатным песком, невероятными приключениями и радужными эмоциями. С первым днем лета!
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Пусть первый день лета подарит вам счастье,
Добро и везение вам принесет.
Желания, планы пускай воплотятся,
А жизнь ваша льется без бед и забот.
Пусть солнечный лучик для вас улыбнется,
Пусть песенку лета для вас пропоет.
Пускай ваша грусть пропадет, унесется,
А вечное счастье навеки придет!
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Желаю напиться
Лимонада.
Желаю влюбиться
До отпада.
Желаю забыться
На теплом море.
Желаю забыть
Про беду и горе.
Веселых закатов,
Счастливых рассветов.
Тебя поздравляю я
С первым днем лета!
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Ну, вот и наступило лето!
Пора настала теплых дней,
Земля уж солнышком согрета,
Встречай же лето поскорей!
Прогулки, шашлыки и море,
Походы, лес, костры нас ждут!
Ну и, конечно, ждут нас горы,
И много красочных минут!
Чудесным наслаждайся летом,
Ведь для чего оно тогда?!
Каждый денек наполни светом
И мир крась в яркие цвета!