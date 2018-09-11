"Бабушку не бил, бабушку убил". В России школьник зарезал пенсионерку и жил с ее трупом

Нож / The Financial Express

Школьник-подросток из города Старый Оскол (Белгородская область, РФ) убил собственную бабушку, поскольку не хотел идти на уроки в школу.

Соответствующее сообщение опубликовали представители Следственного управления Следкома РФ по региону. Согласно обнародованным ведомством данным, подросток несколько суток не посещал занятия, регулярно ругаясь со своей бабушкой.

В понедельник, 7 сентября, женщина повторно начала сыпать упреками в адрес внука. В ответ подросток схватил кухонный нож и несколько раз ударил пенсионерку, в результате чего она умерла на месте.

Подросток, испугавшись ответственности за убийство, жил несколько дней в квартире с трупом бабушки. К полицейским Старого Оскола обратилась его вернувшаяся с отдыха мать.

Школьник задержан. Открыто уголовное дело. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в РФ убил 93-летнюю бабушку, а затем изнасиловал и съел ее глаза.