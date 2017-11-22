Внук-наркоман иконой едва не убил бабушку, опубликованы фото и видео

В Днепре полицейски езадержали мужчину, который под действием наркотических веществ, едва ли забил свою бабушку иконой.

После употребления наркотиков ему показалось, что в женщину "вселился дух сатаны". Внук решил выбить зло из бабушки — взял икону и начал бить пенсионерку по голове.

Когда на место прибыли полицейские, женщина лежала на полу без сознания. Рядом с ней была окровавленная икона. Внук также был в квартире, он находился в состоянии явного наркотического опьянения.

В доме нашли устройство для употребления наркотиков и пакеты с марихуаной. Мужчина сразу признался в содеянном, его задержали. Теперь ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, на Сумщине убит отец известной спортсменки, чемпионки Украины по биатлону Кристины Ковалевой.