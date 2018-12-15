В Крыму грузовик рухнул на аквапарк, опубликовано видео

В Ялте грузовик упал на аквапарк / Скриншот видео с youtube.com

В захваченном Российской Федерацией Крыму в Ялте грузовой автомобиль рухнул с обрыва на аквапарк, водитель успел выпрыгнуть.

Грузовик упал на территорию аквапарка отеля "Ялта-Интурист", сообщает ТАСС со ссылкой на так называемое "Главное управление МВД по Республике Крым".

По его данным, водитель не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части.

В подконтрольном оккупантам псевдоведомстве утверждают, что в результате падения грузовика на аквапарк никто не пострадал.

В Ялте авария произошла в пятницу днем, 14 декабря, у автомобиля МАЗ отказали тормоза, сообщает местное издание 3654.ru.

Напомним, в ночь на 14 ноября в Крыму в городе Керчь самосвал, задействованный в строительстве российского моста над Керченским проливом (Крымский мост или Керченский мост) повредил теплотрассу.

Грузовик ехал по Феодосийскому шоссе с поднятым кузовом и повредил две трубы Камыш-Бурунской теплоэлектроцентрали (обеспечивает теплом значительную часть Керчи) диаметром 800 мм.