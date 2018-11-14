В Керчи из-за самосвала десятки домов остались без отопления

В Керчи из-за аварии без отопления остались десятки тысяч абонентов / facebook.com/Сергей Бороздин

В ночь на среду, 14 ноября, в захваченном РФ Крыму в городе Керчь самосвал, задействованный в строительстве российского моста над Керченским проливом (Крымский мост или Керченский мост) повредил теплотрассу.

Грузовик ехал по Феодосийскому шоссе с поднятым кузовом и повредил две трубы Камыш-Бурунской теплоэлектроцентрали (обеспечивает теплом значительную часть Керчи) диаметром 800 мм, написал "мэр" города Сергей Бороздин в Facebook.

По его данным, в результате аварии в Керчи без отопления остались 22 тысячи абонентов (55 многоквартирных жилых домов) в микрорайоне Марат и в районе Верхнего Солнечного, а также школы №№23, 24, два детсада и колония.

Ранее сообщалось, что днем 17 октября в Керчи в колледже произошел взрыв. В Следственном комитете России сообщили, что взорвалась бомба, начиненная металлическими предметами. Подозреваемый в нападении — студент Владислав Росляков — покончил с собой, его нашли мертвым. В результате атаки погиб 21 человек.

Справка. РФ начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом. СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона.