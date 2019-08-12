Горбатюк обвинил ГПУ в уничтожении схемы расследования дел Майдана

Горбатюк считает, что Луценко делает кадровые перестановки для влияния на расследования / УНИАН

Начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил об угрозе для дел по убийствам на Майдане из-за ликвидации в Генеральной прокуратуре ключевого отдела, который работал над раскрытием тяжких преступлений во время Революции достоинства.

В комментарии Громадському ТБ Горбатюк отметил, что заместитель генпрокурора Сергей Кизь вместо нынешнего руководителя группы прокуроров управления спецрасследований ГПУ Алексея Донского намерен назначить подконтрольных ему людей, которые являются дилетантами в расследовании убийств на Майдане.

По словам Горбатюка, Луценко после отстранения его и Донского от дел Майдана может влиять на резонансное расследование "как угодно".

"Это разрушает существующий отлаженный механизм расследования и приведет не только к затягиванию, а и к уничтожению расследований. Это все постепенные шаги для этого", - отметил он.

Заявление Горбатюка опровергла пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган. Она заявила, что начальник управления спецрасследований "сливает документы" и на нем лежит вина незавершенных дел по убийствам на Майдане.

Напомним, Горбатюк уже обвинял Сергея Кизя в блокировке расследования дел Майдана в регионах.

Ранее в здании ГПУ умер подозреваемый в преступлениях против Майдана экс-прокурор.