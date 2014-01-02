В новогоднюю ночь горел центральный рынок в Симферополе: опубликованы фото

В Симферополе в новогоднюю ночь горел Центральный рынок. Пожар начался вечером.

Как сообщают в Главном управлении ГСЧС Крыма, огонь удалось потушить уже через полтора часа. Пламя охватило 60 кв.м (более 30 торговых мест), также расплавлены роллеты на некоторых торговых местах, пишет Сегодня.

Спасатели говорят, что возможен поджог.

"Горело в двух местах, которые разделял целый ряд не тронутый огнем. Это может говорить о том, что огонь был занесен умышленно. Если замыкает проводка, возгорание начинается из одного очага. Провода, которые проходили над местом пожара, оборвались, но от этого ничего бы не выгорело. А там отдельно стоящие три бутика уничтожены пламенем. Провода в этом месте защищены, очень хорошая проводка сделана в соответствии с нормативами пожарной безопасности. Тем более вся территория рынка была обесточена задолго до происшествия, кроме дежурного освещения", - говорится в сообщении.

В управлении рынка говорят, что пожар заметила охрана и до приезда пожарных пыталась загасить пламя огнетушителями. Заверили, что восстановят поврежденные лавки за свой счет.

Напомним, 21 декабря, в районе Окружной дороги горел один из крупнейших оптовых рынков Киева - "Столичный". Погибли четыре человека, еще двое были госпитализированы с ожогами.