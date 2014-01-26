Милиция уверяет, что найденного на Оболони погибшего не пытали

Милиция утверждает, что на теле мужчины, найденного мертвым на берегу залива в Оболонском районе столицы, не обнаружено никаких следов насильственной смерти.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Киевской милиции

"Сегодня некоторые интернет-издания распространили информацию, что у залива реки Днепр, в Оболонском районе столицы, обнаружен труп мужчины якобы со следами пыток и связанными руками. Столичная милиция сообщает, что эта информация не соответствует действительности", – подчеркнули в ведомстве.

По информации правоохранителей, 24 января около 17.00 по спецлинии 102 от врача скорой медицинской помощи поступило сообщение, что на берегу залива Оболонь (ул. Приречная, 37) лежит человек без признаков жизни.

По указанному адресу немедленно прибыла следственно-оперативная группа Оболонского райуправления милиции Киева.

"Правоохранители сразу установили личность умершего. Это был 36-летний житель Оболонского района", – сообщили в ОСО, подчеркнув, что "при осмотре тела покойного никаких следов признаков насильственной смерти не обнаружено".

В милиции заявили, что тело 36-летнего мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Материалы по данному факту зарегистрированы в Оболонском райуправлении столичной милиции. Проводится проверка.

Напомним, информация о найденном на Оболони трупе появилась в соцсетях. По данным авторов сообщений, у найденного мужчины были связаны руки и ноги.