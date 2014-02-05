Подробности расстрела милиционеров в Донецке: не успели применить оружие

Продолжает обрастать подробностями происшествие в центре Донецка, где преступник расстрелял четырех милиционеров. Как оказалось, оперативники пытались задержать грабителя, который находился в розыске, а тот открыл по ним огонь из пистолета ТТ, после чего скрылся.

Пятеро оперативников выслеживали преступника, который уже более 3 месяцев находится в розыске за кражи из автомобилей, сообщает ТСН.

В момент задержания он начал стрелять из пистолета сквозь лобовое стекло, не выходя из собственной машины. Четверо стражей порядка получили тяжелые ранения и потеряли много крови.

Правоохранители не могут объяснить, почему один правонарушитель смог убежать от пятерых опытных оперативников, при этом четырех уложив на больничную койку. Руководитель УМВД в Донецкой облатси Роман Романов рассказал, что человек ранее не был судим и никто не мог представить, что он будет стрелять. По словам руководителя пострадавших, у оперативников при себе была травматическое оружие, но они им не воспользовались.

Милиция распространила фото 28-летнего преступника и объявила вознаграждение за информацию, которая поможет в его задержании. Преступник пытался избежать наказания за кражи, за которые ему грозило до 6 лет лишения свободы. Теперь за расправу над правоохранителями он может сесть за решетку лет на 15.

Ранее "Главред" сообщал, что в результате стрельбы два правоохранителя находятся в реанимации, состояние еще двух милиционеров стабильное.

Видео: tsn.ua