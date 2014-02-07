В Крыму застрелили бизнесмена

В четверг, 6 февраля, вечером в Крыму под Алуштой застрелили местного бизнесмена. 50-летний мужчина возглавлял частную строительную фирму, поэтому основная версия убийства связана с коммерческой деятельностью потерпевшего.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД в Крыму, смерть наступила в результате пулевых ранений в область сердца.

На месте происшествия следователи и криминалисты изъяли вещдоки - гильзы и патроны калибра 9 мм. По предварительным данным, потерпевший вместе со своим знакомым подъехал на автомобиле в магазин, чтобы сделать покупки. При выходе из торгового заведения к пострадавшему подбежал неизвестный мужчина, одетый в куртку с накинутым на лицо капюшоном и с расстояния около полутора метров несколько выстрелил в него.

Смерть потерпевшего наступила в результате полученных им пулевых ранений в область сердца.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам состава уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Ранее "Главред" сообщал, что под Севастополем при загадочных обстоятельствах был убит 45-летний егерь Александр Пивсев, которого вызвали из дому якобы для задержания браконьеров.

Фото: МВД