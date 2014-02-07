В Сети появилось видео убийства крымского бизнесмена

В Интернете появилось видео, на котором видно, как неизвестный расстрелял в упор 50-летнего владельца строительной фирмы "Изуберг" Виктора Бережинского.

Судя по всему, преступление зафиксировала камера наблюдения магазина, из которого вышел бизнесмен.

Напомним, убийство произошло 6 февраля около 19.00 в селе Кипарисное под Алуштой, на южном берегу Крыма.

Как ранее писал "Главред", основная версия убийства связана с коммерческой деятельностью погибшего.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД в Крыму, смерть наступила в результате пулевых ранений в область сердца.

По предварительным данным, потерпевший вместе со своим знакомым подъехал на автомобиле в магазин, чтобы сделать покупки. При выходе из торгового заведения к пострадавшему подбежал неизвестный мужчина, одетый в куртку с накинутым на лицо капюшоном и с расстояния около полутора метров несколько выстрелил в него.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам состава уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Видео: alushtaonline