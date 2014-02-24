На Донбассе вторые сутки горит шахта: 243 горняка вышли на поверхность

На Донбассе в городе Макеевке снова горит шахта.

Ликвидация пожара на шахте "Бутовская ГП "Макеевуголь", который возник еще 23 февраля в 9 часов утра на горизонте 980 м. по состоянию на утро, 24 февраля, продолжается.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в шахте работали 243 горняка, которые самостоятельно вышли на поверхность. Жертв и пострадавших нет. Работа шахты приостановлена.

К гашению пожара привлечено восемь отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

Ситуация находится на контроле Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

Напомним, 17 февраля 20:38 в г. Макеевка на шахте Северная ГП "Макеевуголь" на горизонте 815 м произошел взрыв метана, в результате чего погибли семь горняков, девять с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницы Донецка и Макеевки.