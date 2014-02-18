Число жертв взрыва на шахте в Макеевке увеличилось до семи, девять горняков пострадали

В Донецкой области на шахе в г. Макеевке погибли семь человек, девять горняков с травмами разных ступеней госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 17 февраля 20:38 в г. Макеевка на шахте Северная ГП "Макеевуголь" на горизонте 815 м произошел взрыв метана, в результате чего погибли семь горняков, девять с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницы Донецка и Макеевки.

В 4:17 18 февраля тела погибших найдены и подняты на поверхность.

Шахта временно не работает, 80 горняков выведены на поверхность. Всего в шахте работало 87 горняков. Причина взрыва устанавливается.

Ранее сообщалось, что взрыв на шахте в Макеевке унес, по меньшей мере, шесть жизней и пять человек были госпитализированы.