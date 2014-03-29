В ДТП на Тернопольщине погибли два человека и 7 пострадали

В ночь на субботу, 29 марта, в Тернопольской области произошло ДТП, жетрвами котрого стали два человека, еще 7 – пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Авария случилась 2 часов ночи в селе Игровица под Тернополем на автодороге Тернополь - Залещики, где водитель легковушки ВАЗ-21011 врезался в металлическим отбойником.

В "копейке" находились 9 человек: в результате ДТП двое из них погибли, а еще 7 человек попала в больницы Тернополя с травмами разных степеней тяжести.

Ранее "Главред" сообщал о ДТП на Луганщине, где погибли 5 человек. Там легковушка Renault Logan вылетела на встречную полосу и лоб в лоб врезалась в грузик МАЗ.