В ДТП на Луганщине погибли пять человек

Во вторник, 25 марта, в Луганской области произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Авария случилась в 15.40 в Станично-Луганском районе, на 62 км автодороги Луганск - Старобельск, когда легковушка Renault Logan вылетела на встречную полосу и лоб в лоб врезалась в грузик МАЗ.

В результате ДТП погибли 5 человек, один из них - ребенок 2013 г.р.. Все погибшие - пассажиры легкового автомобиля.

Ранее "Главред" сообщал, что в ночь на 23 марта в Украине в ДТП погибли 8 человек.