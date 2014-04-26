Пожар в Запорожье: погибли три человека, среди них ребенок

В ночь на субботу, 26 апреля, в 00:54 в городе Запорожье в квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажного дома, из-за неосторожного обращения с огнем возник пожар. В результате инцидента погибли трое человека, среди них один ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По данным спасателей, уже в 02:00 пожар был ликвидирован.

Кроме вышесказанного напомним, что ранее подобная трагедия произошла на Хмельнитчине.

Сообщалось, что в ночь на субботу, 5 апреля, в Шепетовке Хмельницкой области произошел пожар, жертвами которого стали три человека, в том числе двое малолетних детей.