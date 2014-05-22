В Мариуполе автоматчики с интервалом в 15 минут ограбили три банка

В Мариуполе группа вооруженных автоматами налетчиков ограбила три банка с интервалом в 15 минут.

Об этом сообщает ТСН.

Добычей преступников стали около 50 тысяч гривен.

Грабителей было пятеро, все три банка они обчистили по одной схеме — угрожая автоматами, приказывали выдать им деньги.

Поскольку в городе постоянно действуют мародеры, банки не держат крупные суммы в отделениях.

Напомним, ранее заместитель командира спецбатальона милиции "Азов" Ярослав Гончар сообщил, что в Мариуполе мародерствуют боевики, которые называют себя "силовым блоком" так называемой ДНР, а их лидером является террорист по прозвищу "Чечен".