В Мариуполе автоматчики с интервалом в 15 минут ограбили три банка

Добычей налетчиков стали 50 тысяч гривен.
В Мариуполе группа вооруженных автоматами налетчиков ограбила три банка с интервалом в 15 минут.
Об этом сообщает ТСН.
Добычей преступников стали около 50 тысяч гривен.
Грабителей было пятеро, все три банка они обчистили по одной схеме — угрожая автоматами, приказывали выдать им деньги.
Поскольку в городе постоянно действуют мародеры, банки не держат крупные суммы в отделениях.
Напомним, ранее заместитель командира спецбатальона милиции "Азов" Ярослав Гончар сообщил, что в Мариуполе мародерствуют боевики, которые называют себя "силовым блоком" так называемой ДНР, а их лидером является террорист по прозвищу "Чечен".