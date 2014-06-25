Рельсовая война на Донбассе: за сутки железную дорогу взрывали 7 раз

На Донецкой железной дороге участились подрывы железнодорожного полотна. Так, за последние сутки, в Донецкой области неизвестные лица 7 раз взрывали рельсы.

Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД на ДонЖД.

24 июня неизвестные лица совершили несанкционированное вмешательство в работу железной дороги на перегонах "Горловка - Пантелеймоновка" и "Горловка – Новобахмутовка", "Караванная - Доля", "Булавин - Дебальцево". События зарегистрированы в ЕРДР по признакам части 1 статьи 258 УК Украины - террористический акт.

На перегонах "Горловка - Пантелеймоновка" и "Горловка - Новобахмутовка" взрывом были повреждены высоковольтные опоры, которые перекрыли путь. Дополнительно разрушено 70 и 15 сантиметров железнодорожных рельсов.

На перегоне "Караванная - Доля" взрывом были повреждены левая и правая нити главного пути. Пути разрушены на 50 метров в длину.

Взрыв на перегоне "Булавин - Дебальцево" повредил первый, второй и третий путь. Во всех случаях пострадавшие отсутствуют. Движение поездов через перегоны приостановлено. Проводятся ремонтные работы.

А уже утром 25 июня произошли взрывы на трех участках железнодорожных путей в Горловке. Взрывами были повреждены два стрелочных перевода и рельсы нечетного пути. В двух случаях повреждены седьмой и девятый стрелочные переводы на станции Доломит. Сбоя в движении поездов не было.

В последнем случае взрывом повреждено 4 метра рельсов нечетного пути на перегоне "Делиивка - Никитовка". Движение поездов на перегонах приостановлено.

Напомним, что вчера неизвестные лица взорвали железнодорожный мост в Орехове Запорожской области. Расследованием дела занялась СБУ.

Фото: mvs.gov.ua