Под Луганском террористы обстреляли жилые кварталы, есть жертвы

В среду, 2 июля, в Луганской области террористы обстреляли жилые кварталы в населенном пункте Станица Луганская, убив мирных жителей, а обвинили в этом авиацию Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"Сегодня террористы коварно осуществили обстрел жилых кварталов населенного пункта Станица Луганская. В следствие ведения огня есть жертвы среди мирного населения и разрушение гражданских сооружений", - сказано в заявлении.

"При этом боевики обвинили в нанесении удара авиацию ВСУ. Пресс-центр заявляет, что в районе населенного пункта Станица Луганская авиация ВСУкраины не работала", - утверждает пресс-центр АТО.

"Огонь вели лишь артиллеристы в 4 утра, но в совсем противоположном направлении от населенного пункта", - объясняют представители АТО.

Напомним, что в ночь на 2 июля на Луганщине в поселке Меловое боевики обстреляли воинскую часть ПВО. За 15 минут по воинской части было выпущено до сотни снарядов. В результате обстрела, воинская часть, которая обслуживала территорию в радиусе 350 километров, была почти полностью разрушена.