Ситуация в Донецке: террористы украли оружие подразделения "Грифон"

В Донецке террористы, которые орудуют в городе, похитили из областного центра судебно-психиатрической экспертизы оружие подразделения "Грифон".

Об этом сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, пишет УНИАН.

"В помещение областного центра судебно-психиатрической экспертизы г. Донецка, расположенном в Ленинском районе, ворвались 10 неизвестных в камуфляжной форме, масках, с автоматическим оружием в руках, где с места хранения похитили оружие подразделения "Грифон", - сообщили в ведомстве.

В МВД уточнили, что были похищены: АКМС калибра 7,62 мм - 45 ед., АПС калибра 9 мм - 20 ед., Форт-12 калибра 9 мм - 5 ед., патроны пистолетные - 3 тыс. 600 ед., патроны автоматные - 10 тыс. 300 ед.

"Обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавили силовики.

По данному факту проводится проверка по предварительной правовой квалификации по ч.2 ст. 262 (хищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ либо радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) УК Украины.

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