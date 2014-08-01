В Докучаевске боевики убили начальника горотдела милиции

В четверг, 31 июля, в Донецкой области был убит начальник Докучаевского горотдела милиции Василий Рябоконь. Вместе с его водителем.

Об этом со ссылкой на источник в МВД сообщает "ОстроВ".

Убийцы сделали контрольный выстрел в голову. Преступление произошло на территории, контролируемой Украинским государством, сообщает издание.

Напомним, что 20 июля в Луганске боевики застрелили майора милиции Татаренко. Он погиб от выстрелов в голову из автоматического оружия.

Также напомним, что украинские силовики мощными ударами сжимают кольцо окружение вокруг боевиков на Донбассе, однако те отбиваются и пытаются терроризировать мирное население. Больше об АТО читайте в спецтеме "Главреда".