Боевики обстреляли колонию в Макеевке: 4 заключенных погибли

В Макеевке боевики обстреляли исправительную колонию №32. В результате артобстрела погибли 4 осужденных.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Государственной пенитенциарной службы Екатерина Денисюк, информирует "Укринформ".

"Во время обстрела артиллерийскими снарядами территории Макеевской исправительной колонии погибли два осужденных, восемь были ранены. Двое из них находились в тяжелом состоянии и сегодня умерли в больнице", - сказала Денисюк.

По ее словам, террористы выпустили по колонии два снаряда, один из них попал во второй этаж жилого здания.

Данных о пострадавших среди сотрудников пенитенциарного учреждения пока нет.

"Ситуация остается сложной, но управляемой. Учреждение обеспечена продуктами питания и водой, осужденным оказывается психологическая помощь", - заявила пресс-секретарь.

Напомним, 21 июля под обстрел террористов попала Мичуринская исправительная колония в Горловке. На ее территорию попали 12 снарядов. Двое заключенных погибли.