В Черкасской области взорвался грузовой вагон, огонь перекинулся на жилые дома - СМИ

В пятницу, 22 августа, в городе Городище (Черкасская область) столкнулось несколько грузовых вагонов, в результате чего некоторые из них сошли с рельсов, при этом один - взорвался.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на данные очевидце происшествия.

По словам собеседников издания, взрыв прозвучал около 6 утра.

Очевидцы утверждают, что несколько вагонов столкнулись и сошли с рельсов. При этом один вагон взорвался.

По их словам, в результате взрыва и последующего возгорания, пламя перекинулось на соседние с путями частные жилые дома.

"На месте происшествия находится значительное количество пожарных, а также медики", - добавляют журналисты.

Фото: ТСН