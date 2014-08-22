В Черкасской области взорвался грузовой вагон, огонь перекинулся на жилые дома - СМИ

На месте происшествия находятся пожарные и медики.
Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на данные очевидце происшествия.
По словам собеседников издания, взрыв прозвучал около 6 утра.
Очевидцы утверждают, что несколько вагонов столкнулись и сошли с рельсов. При этом один вагон взорвался.
По их словам, в результате взрыва и последующего возгорания, пламя перекинулось на соседние с путями частные жилые дома.
"На месте происшествия находится значительное количество пожарных, а также медики", - добавляют журналисты.
Фото: ТСН