В Луганске террористы убили почетного консула Литвы

Сегодня, 22 августа, стало известно, что в пока еще захваченном боевиками Луганске был похищен и убит почетный консул Литвы Николай Зеленец.

Об этом глава МИД Литвы Линас Линкявичус написал в своем микроблоге в Twitter.

"С глубокой скорбью только что узнал, что почетный консул Литвы в Луганске Николай Зеленец был похищен и жестоко убит террористами", - написал он.

With deep sorrow just learned about Lithuania's honorary consul in Lugansk Mr Mykola Zelenec kidnapped &brutaly killed by terrorists there. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 22 августа 2014

Зеленец был похищен 9-10 августа в Луганске, однако у разыскивавших его родных, друзей и активистов еще сохранялась надежда, что он будет найден живым, сообщает 0642.ua

Напомним, что сегодня Линкявичус провел встречу с Президентом Петром Порошенко, на которой глава украинского государства заявил, что наша страна обеспокоена ситуацией вокруг российского "гуманитарного конвоя", и прежде всего, безопасностью, за которую взялись отвечать Российская Федерация и террористы.

Он отметил: "Мы сделаем все возможное для того, чтобы это не привело к более тяжелым последствиям".

Фото: 0642.ua