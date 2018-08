В Луганске террористы убили почетного консула Литвы

Сегодня, 22 августа, стало известно, что в пока еще захваченном боевиками Луганске был похищен и убит почетный консул Литвы Николай Зеленец.

Об этом глава МИД Литвы Линас Линкявичус написал в своем микроблоге в Twitter.

"С глубокой скорбью только что узнал, что почетный консул Литвы в Луганске Николай Зеленец был похищен и жестоко убит террористами", - написал он.

