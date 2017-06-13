В Днепре на крупной взятке поймали майора полиции, опубликованы фото и видео

В Днепре правоохранители при получении почти 5 тыс. долларов (более 100 тыс. гривен) взятки задержали заместителя начальника следственного отделения полиции одного из районов города — майора, он требовал деньги от местных предпринимателей.

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

По ее данным, коп искусственно обвинил бизнесменов в изготовлении наркотических средств, за деньги гарантировал им непривлечение к уголовной ответственности и возврат изъятого при обыске товара.

"Оперативники спецслужбы задержали полицейского на выезде из города во время получения всей суммы взятки. Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса", — отметили в спецслужбе.

Ранее сообщалось, что украинские правоохранители задержали чиновницу Фонда гарантирования вкладов физических лиц при получении нескольких миллионов долларов неправомерной выгоды, суд еже избрал ей меру пресечения.

Фото: ssu.gov.ua, видео: Служба безпеки України