В Днепре на крупной взятке поймали майора полиции, опубликованы фото и видео

Злоумышленник требовал деньги от бизнесменов.
Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.
По ее данным, коп искусственно обвинил бизнесменов в изготовлении наркотических средств, за деньги гарантировал им непривлечение к уголовной ответственности и возврат изъятого при обыске товара.
"Оперативники спецслужбы задержали полицейского на выезде из города во время получения всей суммы взятки. Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса", — отметили в спецслужбе.
Ранее сообщалось, что украинские правоохранители задержали чиновницу Фонда гарантирования вкладов физических лиц при получении нескольких миллионов долларов неправомерной выгоды, суд еже избрал ей меру пресечения.
Фото: ssu.gov.ua, видео: Служба безпеки України