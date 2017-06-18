"Мотострелков" ЛНР лишили зарплаты из-за дезертира — разведка

На захваченной части Донбасса членам подразделения "7 отдельной мотострелковой бригаде" (Брянка) самопровозглашенной ЛНР, в котором произошел случай дезертирства, не выплачивают очередную месячную зарплату.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Министерства обороны в Facebook.

По его данным, боевикам не выдают деньги под предлогом возмещения расходов на поиск дезертира.

"… в "7 отдельной мотострелковой бригаде" (Брянка)… продолжается практика наказания военнослужащих в составе целых подразделений (взвод, рота)", — отметили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что на неподконтрольной Киеву части востока Украины члены "3 отдельной мотострелковой бригады" (Горловка) террористической ДНР избили офицера и отказались выполнять приказы до выплаты задолженности по зарплате, пять бунтовщиков были убиты, двое — ранены.