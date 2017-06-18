ДТП в центре Львова. Джип въехал в толпу людей, есть погибшая и пострадавший

В воскресенье, 18 июня, во Львове возле храма Святого Андрея внедорожник Land Cruiser въехал в толпу людей и перевернулся.

Об этом сообщается паблике Varta1.

Как сообщает председатель ОО "Варта 1" Игорь Зинкевич, именно в момент ДТП из церкви после утренней литургии вышли люди, одна женщина погибла на месте происшествия.

"Одного человека забрала скорая медицинская помощь, еще одна женщина в возрасте ориентировочно 55 лет погибла. С виду водитель трезвый. По предварительной информации, мужчина вместе с женой вышли из церкви, сел за руль и перепутал педали газа и тормоза, в результате чего совершил наезд на металлические столбцы и перевернулся", — рассказал Зинкевич.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове лоб в лоб столкнулись легковушка и троллейбус.

Фото: varta1.com.ua.

Видео: Ігор Зінкевич.