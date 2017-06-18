ДТП в центре Львова. Джип въехал в толпу людей, есть погибшая и пострадавший

В момент ДТП из церкви после утренней литургии вышли люди.
Об этом сообщается паблике Varta1.
Как сообщает председатель ОО "Варта 1" Игорь Зинкевич, именно в момент ДТП из церкви после утренней литургии вышли люди, одна женщина погибла на месте происшествия.
"Одного человека забрала скорая медицинская помощь, еще одна женщина в возрасте ориентировочно 55 лет погибла. С виду водитель трезвый. По предварительной информации, мужчина вместе с женой вышли из церкви, сел за руль и перепутал педали газа и тормоза, в результате чего совершил наезд на металлические столбцы и перевернулся", — рассказал Зинкевич.
Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове лоб в лоб столкнулись легковушка и троллейбус.
Фото: varta1.com.ua.
Видео: Ігор Зінкевич.