Драка со стрельбой. В Днепре пьяные мужчины подстрелили полицейского

В Днепре накануне вечером, когда люди возвращались с работы, в одном из подземных переходов двое неизвестных жестоко избили и ранили полицейского.

Об этом идет речь в материале ТСН.

Сообщается, что мужчины едва держались на ногах и нецензурно ругались. Следователь Сергей, который случайно был рядом в повседневной одежде, сделал им замечание.

В ответ полицейского повалили на землю и начали бить. Затем прозвучали два выстрела. Первый сделал сам Сергей. Стрелял под ноги, ведь не хотел, чтобы завладели его оружием. Но пистолет все равно выхватили и попали следователю в лицо.

Нападавшие попытались убежать, когда увидели, как мужчина истекает кровью. Но раненый полицейский смог задержать одного из злоумышленников.

Пока двое злоумышленников избивали и стреляли в копа, многочисленные свидетели просто стояли рядом. Скорую лишь через десять минут вызвал случайный прохожий.

Врачи говорят, что Сергею повезло, пуля неглубоко задела челюсть. Оперативнику уже сделали одну операцию, теперь на очереди еще пластическая.

Нападающие отказываются комментировать свои действия. Их уже задержали и выбирают меру пресечения. Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе два спортсмена избивали прохожих.

Видео: ТСН.