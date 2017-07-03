На границе Украины с РФ задержан пособник врага, имел два паспорта и фото боевиков

В ночь на понедельник, 3 июля, в Харьковской области на границе с РФ задержали мужчину с двумя паспортами — украинским и российским, который, скорее всего, причастен к деятельности боевиков.

Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на таможенном посту "Гоптовка", у злоумышленника были с собой, в частности, фотографии террориристов.

Во время прохождения пограничного контроля 59-летний мужчина предоставил для проверки паспорт гражданина Украины. По его поведению было заметно, что он нервничает, поэтому погранично-таможенная смотровая группа проверила его сумку с вещами.

Среди них был обнаружен еще и паспорт гражданина РФ, фото с изображением банд, ноутбук с видео, на котором зафиксирован расстрел военнослужащих ВСУ и снимки с надругательством над государственными символами нашей страны.

В СБУ и Нацполиции направлено уведомление для внесения в Единый реестр досудебных расследований об обнаружении признаков правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 258 (создание террористической группы, организации) и ст. 338 (надругательство над госсимволикой) Уголовного кодекса.

Напомним, 12 июня в Торецке Донецкой области полицейским сдался боевик ДНР, который является жителем захваченной Горловки. Бывший пособник врага утверждал — не воевал, понял, что "республика" — бандитское сообщество.

Фото: dpsu.gov.ua, видео: Державна прикордонна служба України