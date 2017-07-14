В Мариуполе на меткомбинате обрушилось перекрытие, погибли три человека

В пятницу, 14 июля, в Мариуполе Донецкой области на территории металлургического предприятия обвалилось перекрытие здания, погибли три человека, один — пострадал.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в регионе.

По данным 0629.com.ua, которое опирается на сведения главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, инцидент произошел на меткомбинате им. Ильича (входит в состав "Метинвеста").

"…. известно, что трое рабочих (из них двое мужчин и женщина) погибли, еще один — пострадал", — отметили в полиции. Между тем в "Метинвесте" сообщили, что трагедия случилась в листопрокатном цехе, там проводили ремонтные роботы подрядчики.

"Неожиданно обвалилось перекрытие, трое мужчин упали вниз, а сверху их завалило бетонными плитами. В результате несчастного случая все трое получили травмы, несовместимые с жизнью, и погибли мгновенно. Еще один рабочий пострадал — у него перелом руки", — добавили в компании.

Напомним, в начале июля в Голосеевском районе Киева в трехэтажном жилом доме прогремел взрыв, обрушились перекрытия между вторым и третьим этажом, а также кровля, тогда погибли два человека.

Фото: ilyich.com.ua