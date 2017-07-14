Перебрали водки. Волонтеры показали, как в Донецке боевики взорвали склад с боеприпасами

Украинские волонтеры показали, как в оккупированном Донецке пьяные боевики устроили взрыв на складе боеприпасов.

Об этом идет речь в волонтерской организации "Повернись живим" в Facebook.

На видео записан взрыв на складе. Причем причиной взрыва стал случайный пожар.

"Согласно разведданным там находился склад боеприпасов террористов. Благодаря радиоперехвату позже стало известно, что несколько боевиков перебрали водки производства господина Захарченко и заснули с сигаретами. Внутри помещения начался пожар", — говорится в сообщении.

Видео было сделано украинскими военнослужащими при помощи беспилотного летательного аппарата.

Напомним, ранее сообщалось, что на Светлодарской дуге был уничтожен вражеский блиндаж.

Видео: @backandalive.