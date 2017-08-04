Не выдержал издевательств пьяных главарей. На Луганщине поймали беглого боевика ЛНР

На Луганщине сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевика одного из незаконных вооруженных формирований террористической ЛНР.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Отмечается, что правоохранители обнаружили жителя Луганска в одном из прилегающих к линии соприкосновения поселков Новоайдарского района, где он скрывался после побега из своей террористической группировки.

Сотрудники спецслужбы установили, что задержанный боевик не выдержал систематических издевательств главарей бандформирования, которые навеселе применяли насилие к подчиненным.

Вместе с тем задержанный с 2014 года находился в составе незаконных вооруженных формирований и принимал активное участие в боевых столкновениях с силами антитеррористической операции. Оперативники СБ Украины изъяли у боевика документы, подтверждающие его принадлежность к террористическим бандформирований ЛНР.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе поймали двух информаторов ДНР.

Видео: СБУ.