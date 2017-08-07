Драка со стрельбой. На Днепропетровщине в результате разборок есть пострадавшие

В Криничанском районе Днепропетровской области 6 августа в результате стрельбы во время ссоры травмированы трое мужчин.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в области.

Отмечается, что пострадавшие от травматического оружия госпитализированы.

"Возле одного из магазинов в Криничанском районе между мужчинами-односельчанами возникла ссора. Сначала мужчины словесно оскорбляли друг друга, после чего начали драку. К конфликту присоединился родственник одного из мужчин с травматическим пистолетом и начал стрелять в сторону оппонентов", — говорится в сообщении.

На месте происшествия полицейские изъяли гильзы калибра 9 мм и травматический пистолет.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство). Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что под Николаевом неизвестные с травматами и ножами напали на авто.