В Днепре произошла стрельба, есть жертва и пострадавшие

В пятницу, 11 августа, в Днепре на пятом этаже недостроенного здания произошла стрельба, погиб один человек, два — ранены.

Об этом говорится на странице ГУ Нацполиции в Днепропетровской области в Facebook.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился около 10 часов утра на ул. Ивана Акинфиева, правоохранители разыскивают стрелков.

"На пятом этаже недостроенного здания полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Также травмированы два человека", — отмечается в сообщении.

Пострадавших опрашивали копы, на месте преступления работали кинологи и следственно-оперативная группа, там нашли около 10 гильз. На Днепропетровщине введен оперативный план "Сирена".

Ранее СМИ писали, что вечером 10 августа в Полтаве на берегу Ворсклы была стрельба, убит местный спортсмен — чемпион Украины по боям без правил, ранены четыре человека, среди них и маленький ребенок.

Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion