У Макеевки загорелось поле, огонь перекинулся на дома — блогер

В районе захваченной боевиками Макеевки Донецкой области (находится под Донецком) загорелось поле, огонь перекинулся на дома.

Об этом в Twitter написал блогер Necro Mancer.

По его словам, возгорание произошло у Макеевского противопаводкового водохранилища (неофициальное название — Макеевское море).

"… загорелось поле, теперь дома. Куча пожарок…", — говорится в сообщении активиста.

#Макеевка, р-н Макеевского моря

"загорелось поле, теперь дома. Куча пожарок, на Солнечном с гидранта воду качают" pic.twitter.com/YCPhgIQcfE — Necro Mancer (@666_mancer) 18 серпня 2017 р.

Ранее координатор конструкторских групп украинских беспилотников Alex N Alex Noyt сообщил, что 16 августа в подконтрольном террористам Донецке прогремел мощный взрыв на казенном заводе химических изделий, была уничтожена перевалочная база и база хранения боеприпасов.



Видео: twitter.com/666_mancer