В Минагрополитики успокоили паникеров — гречки хватит всем украинцам

Достаточный урожай гречки в 2017 году позволит удовлетворить нужды украинцев и позволит сохранить стабильную цену на этот товар.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики сообщает ТСН.

В ведомстве заявили, что посевные площади под гречкой в этом году выросли до 183 тыс. га против 150 тыс. га в 2016-м, а расширение посевных площадей на 22% позволит нивелировать возможное проседание урожайности из-за неблагоприятных погодных условий.

"По состоянию на 1 сентября гречка обмолочена на площади 50 тыс. га или 27% от прогноза, намолочено 55 тысяч тонн при урожайности 11,0 ц/га. По предварительным прогнозам, урожай гречихи в 2017 году составит 197,5 тыс. тонн при потребности внутреннего рынка в 160 тыс. тонн. В 2016 году было собрано 128 тыс. тонн этой культуры", — указывается в сообщении.

В 2017 году средние цены на гречневую крупу колебались в диапазоне 23,92—29,76 грн/кг. По состоянию на 30 августа средняя цена гречки в Украине составила 24,25 грн/кг. В прошлом году в это же время этот товар можно было купить за 30,97 грн.

"Рыночные балансы не указывают на риск роста цены, поэтому такие колебания могут иметь исключительно спекулятивный характер. Однако сам факт того, что рыночная ситуация настолько поддается внешнему влиянию еще раз подчеркивает важность планирования и формирования соответствующей структуры посевных площадей", — заявил первый заместитель министра агрополитики Максим Мартынюк.

Напомним, ранее эксперты предупредили о существенном подорожании продуктов и особенно гречки (до 40 грн за килограмм). Однако продлится такая ситуация недолго – с появлением нового урожая цены должны снова несколько снизиться.