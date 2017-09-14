Одесса криминальная: на разборках взорвали гранату, а пьяный лихач бросался на полицейских

В ночь на четверг, 14 сентября, в Одессе во время конфликта на улице мужчина взорвал гранату, есть пострадавшие.

Об этом со ссылкой на отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области сообщает УНИАН.

В 00:40 в полицию поступило сообщение, что на ул. Люстдорфская дорога взорвалась граната. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, взрывотехники и руководство регионального главка полиции.

"Предварительно установлено, что между группой мужчин произошел конфликт. Один из них достал предмет, похожий на гранату и бросил в сторону оппонентов. В результате произошел взрыв. Пострадавших доставили в медицинское учреждение с телесными повреждениями", — сообщили в главке.

С места события изъята чека от гранаты и осколки. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются. Продолжаются первоочередные следственные мероприятия.

А за несколько часов до этого, вечером 13-го сентября, в Одессе водитель на автомобиле протаранил торговый павильон и бросался на полицейских.

ЧП произошло около 20:00 недалеко от рынка "Привоз" — на улице Новощепной ряд. Там патрульные стали свидетелями того, как водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением и врезался в витрину торгового павильона, после чего пытался сбежать с места происшествия.

На требования правоохранителей прекратить противоправные действия мужчина не реагировал, агрессивно себя вел — бросался в драку с полицейскими и прохожими. К тому же, он имел явные признаки алкогольного опьянения, рассказали в пресс-службе.

При попытке побега от инспекторов правонарушитель упал на проезжую часть, чем нанес себе телесные повреждения. Для обеспечения безопасности окружающих от разъяренного мужчины ему надели наручники.

Затем 50-летнего нарушителя доставили в медицинское учреждение для оказания помощи и проведения освидетельствования на состояние опьянения.

В отношении него инспекторы составили административные протоколы по статьям КоАП — 185 (злостное неповиновение законному требованию полицейского) и 173 (мелкое хулиганство). Проводится соответствующая проверка.

Напомним, неделей ранее "Главред" сообщал о поножовщине в Одессе,там иностранец смертельно ранил коллегу.

фото: dumskaya.net