На Харьковщине горел дом: погибли два человека, среди них — ребенок

В субботу, 14 октября, в селе Хотомля Волчанского района Харьковской области в одноэтажном жилом доме произошел пожар, во время тушения обнаружены тела двух людей, в частности, девочки 2014 года рождения, пострадали четверо детей.

Об этом говорится на сайте ГУ ГСЧС Украины в регионе.

В ведомстве уточнили, что о возгорании спасателям стало известно в 15:52, его ликвидировали около 19:40.

"... три ребенка получили отравление угарным газом, еще один — ожоги верхних конечностей и лба, и были госпитализированы в больницу. В 17:10 пожар локализован на площади 50 м кв., в 19:37 — ликвидирован. Причина пожара устанавливается", — отмечается в сообщении.

Напомним, 2 октября Запорожье горел хостел, во время пожара погибли пять человек. Позже правоохранители задержали его владелицу. Узнать больше о трагедии можно здесь.

Фото: kharkiv.dsns.gov.ua