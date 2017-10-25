В Днепре на крупной взятке погорели два подполковника полиции

В Днепре правоохранители разоблачили на взятке в 540 тыс. гривен двух подполковников полиции Днепропетровской области, злоумышленники задержаны.

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

В ведомстве уточнили, что "правоохранители" требовали деньги от местного бизнесмена "за содействие в снятии ареста с целостного имущественного комплекса".

"Оперативники спецслужбы "взяли" в центре Днепра посредника при получении всей суммы взятки. Подполковников полиции сотрудники СБУ задержали на рабочих местах", — отмечается в сообщении.

Начато производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании судом меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Тернополе задержали двух чиновников Государственной фискальной службы по подозрению в получении 400 тыс. гривен взятки. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: ssu.gov.ua, видео: Служба безпеки України