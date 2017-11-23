В Ивано-Франковске рухнула стена школы, есть погибший и травмированные

В Ивано-Франковске во время ремонтно-строительных работ обрушилась стена Христианской школы.

Такую информацию сегодня, в четверг, 23 ноября, сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской областной госадминистрации.

По данным чиновников, сообщение об обвале поступило спасателям 22 ноября в 19.58.

Во время заливки бетонного раствора разрушилось бетонное перекрытие второго этажа новостройки. Под завалами оказались пятеро строителей. Один из них скончался на месте, а четверо были в среднем и тяжелом состоянии доставлены в медицинское учреждение.

Как позднее сообщалось на Facebook-странице "Муниципальная стража Ивано-Франковска", трое пострадавших с легкими повреждениями выбрались с места инцидента самостоятельно, а одного человека, с тяжелыми травмами, пришлось доставать из-под завалов около часа.

Причины и обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во временно оккупированном Донецке обрушилась часть здания университета.