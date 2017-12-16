Фатальная ссора. В Запорожье школьница покончила с собой

В Шевченковском районе Запорожья ученица 9-го класса — 15-летняя девушка — из-за ссоры с парнем прыгнула с 14 этажа дома.

Школьница раньше грозилась по этой же причине покончить с собой, рассказал УНН источник в правоохранительных органах.

Позже информацию о суициде подтвердила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Ранее в Деснянском районе Киева 14-летняя девочка выбросилась из окна, расположенного на пятом этаже дома, возможно, она совершила суицид из-за того, что мать забрала у нее планшет.