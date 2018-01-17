Снос МАФов и стрельба в Киеве. На Печерске ночью ранили мужчину

В ночь на среду, 17 января, в Печерском районе Киева между людьми, которые приехали демонтировать малые архитектурные формы и предпринимателями возник конфликт, владелец кофейни получил ранение в ногу от неизвестного мужчины.

Правоохранители уже задержали возможного стрелка, им оказался 28-летний парень, говорится на странице полиции столицы в Facebook.

"Сегодня ночью в дежурную часть Печерского управления полиции поступило сообщение о том, что на бульваре Леси Украинки неизвестный мужчина осуществил выстрелил", — отметили в ведомстве.

Копы нашли у подозреваемого пистолет с магазином и шесть патронов к нему. Парень имел при себе разрешение на приобретение оружия. Начато производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Напомним, в ноябре в Шевченковском районе Киева активисты партии "Национальный корпус" разгромили киоски, которые принадлежат оператору государственных лотерей "М.С.Л.", правоохранители задержали около десяти участников акции.