На Закарпатье горе-ухажер убил девушку за отказ с ним встречаться

На Закарпатье 32-летний мужчина утопил в реке девушку, которая отказалась с ним встречаться.

Как сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области, убийству предшествовала переписка в соцсети. В ходе нее они стали планировать встречу.

14 января ухажер пришел в поселок Дубовое, дождался, пока его знакомая выйдет из местной дискотеки, и предложил прогуляться к реке.

Далее, по словам подозреваемого, он рассказал потерпевшей, что живет с сожительницей, но готов расстаться с ней для начала новых отношений. Потерпевшая ему отказала. Между ними возникла ссора, во время которой он утопил женщину.

"Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК, то есть умышленное убийство. На поиски подозреваемого правоохранители задействовали все силы: с 15 января на месте происшествия ежеминутно работали лучшие специалисты Дубовского отделения полиции, Тячевского отдела и Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области. Сразу удалось установить, что убийство произошло в ночь с воскресенья на понедельник", — говорится в сообщении.

32-летнему жителю села Калины сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в селе Пивденное Никопольского района Днепропетровской области в собственном доме убили 11-классницу.