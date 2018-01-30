На Прикарпатье строительный кран упал на авто, есть жерты: фото и видео с места трагедии

В Ивано-Франковске (Прикарпатье) упал строительный кран весом 34 тонны, погибли два человека.

Трагедия произошла на ул. Элеваторной, 16, сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций, мобилизационно-оборонной работы и деятельности правоохранительных органов Ивано-Франковского горисполкома.

По данным спасателей, кран снесло из-за сильного ветра, он упал на авто. Погибли двое людей, которые находились в кабине машины. В ее кузове были семь человек, они получили сильный стресс, сейчас с ними работают психологи.

Напомним, в апреле 2016 года в Умани Черкасской области на авто упал строительный кран, погибла 56-летняя женщина, а еще четыре человека, в частности, двое несовершеннолетних, были доставлены в местную больницу.