СМИ рассказали об убитых под Мариуполем морпехах: названы фамилии, фото

Под Мариуполем Донецкой области, в частности, были убиты бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил Артем Жовтобрюх, Андрей Новицкий, Валерий Литвиненко и Александр Бурданов.

Самому младшему из погибших было 20 лет, пишет Inforesist.

По данным издания, самый младший — Жовтобрюх, он был старшим матросом. Боец из села Кривые Колена Черкасской области, воин не был женат.

Немного старше Андрей Новицкий — ему 23 года, он матрос из Бахмута Донецкой области. Парень служил наводчиком в десантно-штурмовой роте.

Литвиненко — 30 лет, он также старший матрос. Боец житель села Выришальное Лохвицкого района Полтавской области. Мужчина не женат, у него есть сестра, был водителем.

Самый старший из погибших — Бурданов. Ему 39 лет, он был младшим лейтенантом, жил в Запорожье. Воин занимал должность командира десантно-штурмового взвода, десантно-штурмовой роты, у него остались мать и отец.

Ранее сообщалось, что в бывшем пансионате села Бердянское были обнаружены тела четырех морских пехотинцев, в убийстве подозревают их четырех сослуживцев. Узнать больше о преступлении можно здесь.