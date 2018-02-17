ДТП с двумя маршрутками в Киеве: в полиции уточнили число пострадавших

В пятницу, 16 февраля, в Киеве на улице Елены Телиги в результате аварии с участием двух маршрутных такси пострадали 12 человек.

Два человека получили тяжелые травмы, их доставили в больницу, а еще десяти людям врачи предоставили помощь без госпитализации, говорится на странице полиции столицы в Facebook.

"Предварительно известно: обе маршрутки двигались в попутном направлении. Вероятно, один из водителей подрезал другого, и автобус столкнулся с электроопорой, другое транспортное средство выехало на тротуар и врезалось в дерево", — отметили в ведомстве.

Ранее СМИ писали, что в Киеве в результате ДТП с маршрутками на улице Елены Телиги пострадали 15 человек, двое из них находились в критическом состоянии. Узнать больше об аварии можно здесь.