В Киеве на вокзале избили и ограбили иностранца

В ночь на понедельник, 19 февраля, в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале трое злоумышленников избили гражданина Польши, отобрали два мобильных телефона, документы, билеты на поезд и кошелек, в котором было 1,5 тысячи евро (более 50 тысяч гривень).

Злоумышленников с вещами иностранца задержал наряд Управления полиции охраны в столице, потерпевший опознал нападавших, говорится на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Сегодня ночью, около 1:20, на Центральном железнодорожном вокзале трое неизвестных совершили разбойное нападение на гражданина Польши... уже за 20 минут данные лица были задержаны", — отмечается в сообщении.

Ранее СМИ узнали, что 19 января в центре Киева — на Трехсвятительской улице — неизвестные избили туриста из Великобритании, молодого хипстера Лиама, "ничего не украли, били просто для развлечения за нестандартную внешность".