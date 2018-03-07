Взрыв гранат возле метро в Киеве: кто напал на СБУшников

В ночь с 6 на 7 марта неподалеку от станции метро "Лесная" произошел конфликт между силовиками – бывшим беркутовцом и действующим сотрудником СБУ.

Подробностями инцидента на своей странице в Facebook поделился волонтер Роман Синицын. "Переаттестованный в полицейского экс-беркутовец подорвал гранатой сотрудника СБУ и сбежал", – написал он.

Также волонтер дал ссылку на декларацию действующего правоохранителя. В документы названы его ФИО – Владимир Юрьевич Иващенко и место проживания – Барышевка, Барышевский район Киевской области. Местом работы указан батальон полиции особого назначения ГУ НП в Киевской области, где он трудится полицейским.

По данным помощника нардепа Семена Семенченко ("Самопомощь") Юрия Зубара, конфликт спровоцировал именно экс-сотрудник "Беркута". Якобы работники СБУ попытались арестовать Иващенко, из-за чего он и забросал их авто гранатами, а затем сбежал.

"Если бы нападавший был из числа атошников или добровольцев, власти быстро бы отреагировали на преступление. А когда преступление совершает работник полиции, особенно бывший "беркутовец", они молчат", – добавил Зубар.

Прокомментировал инцидент и сам Семенченко. По его информации, "Беркут" из полка особого назначения МВД торгует боеприпасами, в частности, гранатами и взрывчаткой. Конфликт между СБУ и "беркутовцем" произошел во время контрольной закупки гранат РГД.

"Теперь точно ясно, кто подбросил гранаты РГД в палаточный городок и на что способна личная армия Авакова, которая никакого отношения к полиции не имеет. Кроме погон, балаклавы и удостоверение с гербом Украины", – написал нардеп.

Ранее спикер СБУ Елена Гитлянская в эфире "112 Украина" подтвердила, что отношение к бывшему "Беркуту" преступник действительно имеет, но имя его назвать отказалась.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве в результате взрыва погиб пытавшийся разобрать гранату мужчина.